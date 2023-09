ILT erkent fouten en sluit zich aan bij taskforce Harbers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van historische zeilschepen, onderschrijft de conclusies van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. De organisatie sluit zich daarom aan bij een taskforce die demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer aankondigde. Ook gaat de toezichthouder extra inspecties uitvoeren.

‘De ILT begrijpt dat mensen zich afvragen of ze nog met een gerust gevoel aan boord kunnen gaan van een historisch zeilschip. Daarom gaat de ILT samen met het ministerie en andere partijen hard werken om te zorgen dat de kans op een herhaling van deze vreselijke ongelukken zo klein mogelijk wordt’, aldus de toezichthouder. De ILT is één van de partijen die deelneemt aan de taskforce. Binnen twee maanden zal de taskforce concrete vervolgacties uitgewerkt hebben, belooft de ILT.

Naast meedoen met de taskforce kondigt de toezichthouder aan voor de laatste weken van het huidige vaarseizoen extra inspecties te zullen uitvoeren. ‘De vloot moet aantoonbaar veiliger worden’, aldus de organisatie.

Kritisch op toezichtsysteem

De ILT is verantwoordelijk voor het toezicht op de historische zeilvloot, maar in de praktijk wordt de inspectie en certificering van schepen uitbesteed aan drie keuringsbureaus. De OVV is kritisch op dit toezichtsysteem en ook de ILT erkent dat er tekortkomingen in de informatiedeling tussen verschillende partijen zijn.

De brancheorganisatie van de beroepschartervaart BBZ noemt de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de veiligheidsnormen door de overheid verplicht te stellen, de juiste stap.

Het onderzoek van de OVV werd gedaan naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen op zeilschepen vorig jaar. Door houtrot viel bij beide incidenten de giek op opvarenden. Bij het ene incident kwam een 79-jarige man om het leven, bij het andere incident een 12-jarig meisje. Harbers bood woensdag in de Kamerbrief zijn excuses aan de nabestaanden van de slachtoffers aan.