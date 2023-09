Harbers biedt nabestaanden slachtoffers zeilongelukken excuses aan

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) biedt de nabestaanden van twee slachtoffers van ongelukken op historische zeilschepen excuses aan. Vorig jaar overleed een 79-jarige man op het zeilschip de Wilhelmina , nadat een giek afbrak. Een paar maanden daarna stierf een 12-jarig meisje op het zeilschip Risico , eveneens door een afgebroken giek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) meldt woensdag dat het toezicht op de zogeheten ‘bruine vloot’ van oude zeilschepen onvoldoende is.

‘De conclusies zijn glashelder’, meldt Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Niet alleen zijn ministerie, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft te weinig gedaan met de aanbevelingen uit een eerder rapport uit 2017. Alle betrokken partijen hebben gezamenlijk niet de veiligheid geboden die opvarenden mogen verwachten. Dat vind ik erg en raakt mij diep.’

Harbers schrijft de nieuwste aanbevelingen van de OVV op te volgen, zoals een betere samenwerking tussen ministerie en ILT. ‘Ik zal er op toezien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.’

In 2016 en 2019 waren er ook dodelijke ongelukken op historische zeilschepen. Ook toen was er sprake van houtrot in de giek.