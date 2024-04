Leger aan specialisten keert cruiseschip Britannia in 12 dagen binnenstebuiten op werf Damen Shiprepair Rotterdam

Reportage

Cruiseschepen weten de droogdokken van Damen Shiprepair Rotterdam in de Botlek weer te vinden voor onderhoudsbeurten. Zo wordt de Britannia van P&O Cruises er in 12 dagen zo goed als binnenstebuiten gekeerd. Schuttevaer mocht aan boord in wat het best te beschrijven is als een georganiseerde chaos.