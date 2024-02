Celstraffen geëist tegen drie verdachten bommelding ‘MSC Lorena’

De Nederlandse mannen stonden terecht voor onder meer bedreiging met een terroristisch misdrijf. Belgische autoriteiten kregen in de vroege ochtend van 22 december 2022 meerdere telefoontjes van Nederlandse mobiele nummers. Alle telefoontjes hadden dezelfde boodschap: op een schip uit Senegal dat onderweg was naar Antwerpen was een explosief aanwezig, dat zou ontploffen zodra het schip in de haven arriveerde.

Antwerpen weigerde het containerschip, dat toen nog op de Westerschelde lag. De ‘MSC Lorena’ keerde terug en lag nog zes dagen voor de kust van Breskens tot het na veiligheidsmaatregelen alsnog door mocht varen. De bommelding bleek vals. Medio januari 2023 werd wel 2.444 kilo cocaïne gevonden op het schip. De politie hield al rekening met een verband tussen de melding en de internationale drugshandel.

‘Zware wissel’

Voor het plegen van de telefoontjes werden in januari 2023 drie verdachten opgepakt. Die hoorden dinsdag 30 januari 2024 de strafeisen aan. Een 23-jarige man uit Zoetermeer moet wat het Openbaar Ministerie betreft twee jaar de gevangenis in, een 25-jarige plaatsgenoot 2,5 jaar en een 25-jarige man uit Den Haag hoorde 15 maanden cel waarvan 5 voorwaardelijk tegen zich eisen.

De Nederlandse officier van justitie benadrukte dat cocaïnehandel en voortvloeiend geweld een zware wissel trekken op onze samenleving. ‘In dit geval is een rederij tegen wil en dank betrokken geraakt. De bommelding had grote economische schade tot gevolg. Bovenal, en nog veel ingrijpender, leidde de melding tot angst bij de bemanning van het schip en andere betrokkenen.’

Soortgelijk incident

Eind vorig jaar gebeurde een soortgelijk incident. Het containerschip ‘MSC Bhavya V’ was op maandag 25 december 2023 onderweg naar Antwerpen en moest wegens een bommelding voor anker op de Noordzee omdat het de Westerschelde niet mocht opvaren. Volgens de melder zou er een bomauto aan boord van het schip geweest zijn.

Na een analyse van de autoriteiten werd het schip vrijgegeven op dinsdag 26 december. Er werden geen drugs gevonden aan boord van het schip of in de lading.

