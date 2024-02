Boudewijn Siemons nieuwe CEO Havenbedrijf Rotterdam

Boudewijn Siemons is vanaf 1 februari CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Sinds het vertrek van Allard Castelein in juli vorig jaar was Siemons al CEO op interimbasis, maar nu neemt hij die rol definitief over. Havenbedrijf Rotterdam moet nu op zoek naar een nieuwe COO, de vorige rol van Siemons.

Op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC) hebben de aandeelhouders van het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en het Rijk, Siemons voor vier jaar benoemd. RvC-voorzitter Koos Timmermans: ‘Het Havenbedrijf blijft met deze benoeming geleid door een vertrouwd gezicht voor medewerkers en klanten. Daar is de RvC blij mee. Boudewijn Siemons heeft zich in het afgelopen half jaar bewezen als een meer dan goede CEO. Hij is een echte verbinder. Naast een groot hart voor de haven brengt hij ervaring mee uit de maritieme sector, infrastructuur en energietransitie.’

Lang was de vraag wie Allard Castelein ging opvolgen. Onderdeel van die zoektocht was een rel over het salaris. Castelein had in 2021 een basissalaris van 432.235 euro, ver boven de 223.000 euro die is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Daar moet het Havenbedrijf wel aan voldoen, stelde de Rotterdamse gemeenteraad destijds. Dat zorgde voor moeilijkheden in de zoektocht naar een nieuwe CEO. ‘De benoeming van Siemons tot CEO volgt op het vaststellen van een vernieuwd beloningsbeleid voor de algemene directie van het Havenbedrijf (CEO, COO en CFO) door de aandeelhouders. Nieuwe bestuurders krijgen een vast basissalaris met een maximum van 365.000 euro per jaar voor de CEO en 328.500 euro voor de COO en CFO. Deze bedragen liggen substantieel lager dan voorheen’, schrijft het Havenbedrijf daarover.

Nieuwe salaris

De gemeente Rotterdam is blij met de uitkomst. ‘We zijn blij dat we als Rotterdam de beloning met een derde omlaag hebben kunnen brengen. Er was een verschil van inzicht, maar zijn er in goed overleg uitgekomen’, wethouder Maarten Struijvenberg (Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten). ‘Zonder aanpassing van het beloningsbeleid zou de nieuwe CEO van het Havenbedrijf meer dan 600.000 euro gaan verdienen. In de gesprekken zijn de gemeente Rotterdam, de Rijksoverheid en de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf uitgekomen op een compromis van €412.000 voor de maximale beloning. Dit is een substantiële daling van €221.000 ten opzichte van de huidige maximale beloning. Daarnaast is afgesproken dat over het jaar 2024 geen CAO-indexatie wordt toegepast. Het maximumsalaris van de COO en CFO is vastgesteld op 90% van het salaris van de CEO’, schrijft de gemeente Rotterdam.

Wie is Boudewijn Siemons Werktuigbouwkundig ingenieur Boudewijn Siemons was sinds 15 juli 2023 CEO ad interim en sinds oktober 2020 COO bij het Havenbedrijf in Rotterdam. Daarvoor werkte hij bij Koninklijke Vopak als president van de divisie Noord- en Zuid-Amerika. Hij was bij dat bedrijf eerder lid van het management en werkte in die hoedanigheid in Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Daarvoor (van 1998 tot 2006) vervulde Siemons diverse managementfuncties bij Koninklijke VolkerWessels. Siemons begon zijn loopbaan in 1987 bij de Koninklijke Marine, waar hij tot 1998 heeft gewerkt. Hij studeerde aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en de TU Delft.