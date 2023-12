Wie wordt de nieuwe CEO van het Rotterdamse Havenbedrijf?

Wie wordt de nieuwe topman van het Rotterdamse Havenbedrijf? Al maanden zoekt het Havenbedrijf naar een geschikte opvolger voor de in juli vertrokken Allard Castelein. Tot op heden zonder resultaat. Wellicht omdat er gedoe is over de hoogte van het salaris van de nieuwe CEO. Aandeelhouder Rotterdam vindt de Balkenende-norm hoog genoeg, het Rijk denkt aan minimaal het dubbele. Toch zijn er wel degelijk kandidaten die in dit salarisplaatje passen. Schuttevaer stelt er drie voor…

Gezocht: reislustige CEO met goede connecties in Den Haag. Verandermanager die de grootste haven van Europa toekomstbestendig kan maken. Verbinder die handig laveert tussen tegenstrijdige belangen binnen de Rotterdamse haven. Visionair die ook kan aanpakken. Poetser die ook kan lullen. Een Rotterdammert in het hart.

Salaris: tussen 230.000 – 400.000 euro.

Bonus: prachtig kantoor met uitzicht over de Maas.

Nummer 1: Boudewijn Siemons

Boudewijn Siemons is operationeel directeur bij het Havenbedrijf. Sinds het vertrek van Allard Castelein is Siemons ad-interim CEO. Inmiddels trekt hij al zes maanden aan de touwtjes in het World Port Center. Waarom zou Siemons niet permanent topman van het Havenbedrijf kunnen zijn. Zijn cv ademt haven. Hij begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine, werkte lang voor overslagbedrijf Vopak en heeft ook ervaring in de bouwwereld via Koninklijke VolkerWessels.

Plus: heeft relevante ervaring, kent het Havenbedrijf door en door Min: het Havenbedrijf moet op zoek naar een nieuw operationeel directeur

Nummer 2: Mark Harbers

Op het Amsterdamse Havengildediner gonsde zijn naam als opvolger van Allard Castelein. Op de rechtstreekse vraag van de presentator of hij de nieuwe CEO van het Rotterdamse Havenbedrijf wordt, kwam geen harde ontkenning. Eerst m’n werk als minister afmaken en daarna zien verder, klonk het diplomatiek uit de mond van Harbers.

Harbers is oud-havenwethouder van Rotterdam en heeft vanuit die rol ruime ervaring met de haven. Juist hij snapt de lastige positie waarin het Havenbedrijf zich soms bevindt. Als minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft hij vrijwel dagelijks te maken met de haven en scheepvaart.

Hij woont al jaren in de Maasstad, het salaris ligt minimaal op hetzelfde niveau als dat van een minister. De afgelopen maanden leek het wel of Harbers zich aan het warmlopen was. Hij was werkelijk niet weg te slaan uit de haven.

Plus: mediagenieke man met uitstekende lijntjes in Den Haag Min: weinige relevante ervaring in het bedrijfsleven

Nummer 3:Caroline Nagtegaal

Caroline Nagtegaal is een van de meest zichtbare Europarlementariër van Nederland. De afgelopen jaren heeft ze zich volledig vastgebeten in allerlei transportsdossiers. Eind 2023 maakt de Rotterdamse bekend te gaan stoppen in Brussel. En keert ze, zoals ze het zelf noemt, ‘home’. Voor haar is het Havenbedrijf ook al geen onbekend terrein. Ze werkte mee aan de Tweede Maasvlakte en zij was lobbyiste voor het Havenbedrijf in haar rol als European Affairs adviseur.

Haar persoonlijke website leest als een open sollicitatie: ‘Al op jonge leeftijd was ik gefascineerd hoe al die wereldwijde vervoersstromen kunnen bestaan. Wat zit er in al die vrachtwagens en schepen? Waar komen ze vandaan en gaan ze heen?’. Nagtegaal werkte ook bij Schiphol. ‘Complexe politiek-bestuurskundige vraagstukken en schakelen op alle politieke niveaus. Wat een fantastische baan!’, schrijft ze over haar baan als Manager Public & External Affairs.