Rijken der aarde duiken onder met dit extravagante superjacht van Migaloo

Een duikbootje op je superjacht? Dat is niks bijzonders meer. In Nederland verkoopt U-boat Worx dergelijke onderzeebootjes als warme broodjes. Een eigen onderzeeër? Ook daar steel je de show niet meer mee als miljardair. Je haalt alleen het nieuws als je zinkt. Wie echt opzien wil baren, moet eens nadenken over dit 165 meter lange superjacht van Migaloo. Onderzeeboot meets superjacht.

De Migaloo 5 kan tot 250 meter diep duiken, er is plek voor 30 tot 40 opvarenden die een maand onder water kunnen blijven. Als je niet genoeg hebt aan het water om je heen, kun je plonzen in het zwembad. En als een ware matroesjka zitten er aan boord van de Migaloo weer twee kleinere duiktoestellen.

En mocht het onverhoopt toch misgaan en de Migaloo dreigt te wegzakken naar dieptes waar de druk hoger is dan het schip aankan, dan zijn er reddingsonderzeebootjes. Ook is er plek in de garage voor ander speeltuig: van Seabobs tot Seadoos en flyboards, van hoverboards tot surfboards en kajakken.

Volgens ontwerper Migaloo kan het schip al worden gebouwd voor 1,84 miljard euro. Maar dan heb je ook wat en mag je ook nog meepraten over de inrichting en het design van het schip. Benieuwd of de Migaloo 5 over 10 jaar in op de Monaco Yacht Show te bewonderen is.