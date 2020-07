De 7 grootste Nederlandse superjachten Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 21 juli 2020, 17:30

De superjachtbouw in Nederland blijft het ondanks alle crisis al jaren goed doen. Uit de maritieme monitor 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Nederland Maritiem Land en Ecorys blijkt dat vrijwel alle Nederlandse superjachtbouwers goede zaken doen. Dit zijn de 9 grootste superjachten die ooit gebouwd zijn in Nederland.

En de superjachten worden ook steeds groter. In 2018 waren van de 60 nieuwe superjachten die in aanbouw waren in Nederland 13 langer dan 80 meter, dat is toch ook een aardig binnenvaartschip. Daarom hebben de bouwers van superjachten hun werven flink uitgebreid.

Royal van Lent opende een extra locatie in Amsterdam, Koninklijke de Vries, Icon Yachts, Heesen en Oceanco inveesteerden in uitbreiding van huidige locaties. Royal Huisman nam de oude locatie van Holland Shipyard in gebruik voor het uitvoeren van refits aan superjachten. Weekblad Schuttevaer zette een aantal van de grootste in Nederland gebouwde superjachten op een rij. Deze komen allemaal van de werven van Oceanco en Feadship.

1 Jubilee, 110 meter (Oceanco)

De Jubilee van Oceanco is het grootste jacht wat ooit in Nederland is gebouwd. Dit superjacht (4.500 gross ton) werd gebouwd op de werf van Ocenaco in Alblasserdam en is maar liefst 110 meter lang (361 voet). In de machinekamer van de Jubilee staan twee MTU’s 20V 4000 M73L die elk een vermogen hebben van 3600 kW. In totaal staat de kapitein op de Jubilee dus 7200 aan kW ter beschikking, dat is een kleine 10.000 paardenkrachten. Zij geven dit superjacht een maximale snelheid van 18,5 knopen. In de brandstoftank van de Jubilee gaat ongeveer 390.000 liter aan brandstof. Dat moet genoeg zijn om een kleine 10.000 kilometer te kunnen varen. In de watertank gaat 214.800 liter aan zoet water.

De Jubilee heeft zes dekken met 23 hutten voor de 41 koppige bemanning en 15 twee persoons hutten voor de gasten. Voor de eigenaar van het jacht staat een heel dek ter beschikking. De Jubilee is verder voorzien van een helikopterdek en een dek met een groot zwembad met een ingebouwd aquarium en een beach club.

2 Anna, 110 meter (Feadship)

De Anna van Feadship (4.693 gross ton) is ook zo’n 110 meter lang, maar is met 360 voet net iets kleiner dan de Jubilee van Oceanco. Het is het grootste jacht wat Feadship ooit bouwde. Dit superjacht is voorzien van een diesel-elektrische voortstuwing. Daarvoor staan in de machinekamer van dit superjacht vier Caterpillar 3516C diesels met een totaal vermogen van een kleine 9.800 kW. In de brandstoftank kan 422.000 liter, in de watertank 97.000 liter aan vers water. Dit luxe jacht is ook uitgerust met ‘zero speed stabilizers’. Deze verhogen het comfort aan boord als het jacht voor anker ligt, vooral in ruig water. Verder is de Anna voorzien van een beach club, jacuzzi op dek, een lift en een zwembad.

Na een eerste seizoen in het Caribische gebied kwam de Anna voor verschillende onderhoudswerkzaamheden terug naar Feadship. ‘Net zoals eigenaren van een Porsche niet met hun auto naar een Peugeot garage gaan, brengen eigenaren van een Feadship hun jacht naar Feadship of naar door Feadship geautoriseerde werven’, verduidelijkt Pier Posthuma de Boer als directeur refit & services bij Feadship.

3 Bravo Eugenia, 109 meter (Oceanco)

De Bravo Eugenia (3.418 gross ton) is eveneens van Oceanco en is met een lengte van 109 meter (357 voet) net een metertje korter dan de Jubilee. De Bravo was voor Oceanco het begin van het LIFE Design (lengthened, innovative, fuel efficient en eco-friendly). De Bravo Eugenia is een hybride jacht en vaart dieselelektrisch. Daarvoor staan in de machinekamer twee MTU diesels met een totaal vermogen van 2.880 kW. Een batterypack zorgt ervoor dat het jacht zelfs emissievrij kan varen. De Bravo Eugenia is ook voorzien van een systeem voor het terugwinnen van warmte.

Dit jacht heeft een machinekamer van één niveau wat een slanke rompvorm mogelijk maakte. Dat resulteerde niet alleen in meer ruimte voor de gasten, maar ook in een vermindering van de totale vraag naar voortstuwingsvermogen en daarmee een lager brandstofverbruik.

De Bravo Eugenia ontving al vele prijzen zoals de ‘La Belle Classe Explorer Award’ voor innovatie en techniek van de Yacht Club van Monaco en de World Yacht Trophy Award voor de titel ‘Jacht van het jaar’ in de categorie van jachten over de 82 meter. Ook werd het jacht genomineerd voor de titel KNVTS Schip van het Jaar 2019, maar die eer ging naar het binnenvaartschip Sendo Liner van Sendo Shipping.

4 Symphony, 101,50 meter (Feadship)

De Symphony van Feadship was in 2015 het eerste superjacht van de scheepsbouwer wat de 100 meter overschreed. Het was ook de eerste Feadship die voldeed aan de nieuwe Passenger Yacht Code (PYC) regels. Deze is van toepassing op plezierjachten die tussen de 12 en 36 passagiers vervoeren. De code is ontwikkeld om de problemen aan te pakken bij het toepassen van enkele van de internationale verdragsnormen, met name het Safety of Life at Sea (SOLAS)-verdrag. Deze waren ontworpen voor koopvaardijschepen. De PYC doet niets af aan deze normen, maar biedt gelijkwaardige normen en regelingen die meer gericht zijn op de huidige grote jachten.

De Symphony heeft plaats voor 20 gasten. In de machinekamer staan 4 MTU 16V 4000 M73 diesels van elk 2560 kW. Deze kunnen het schip een snelheid geven van zo’n 22 knopen. Voor de eigenaar ontbreekt er vrijwel niets op dit het schip. Hij heeft een van de zes dekken helemaal voor zich alleen met een grote hut met twee badkamers, kleedkamers, een sauna, een terras met jacuzzi, een privékantoor, een studeerkamer, een lounge en een ruim achterdek met een eettafel voor twintig personen. Het zwembad op het hoofddek heeft zelfs een waterval.

5 Madame Gu, 99 meter (Feadship)

De Madame Gu uit 2013 was op de dag van levering het grootste superjacht ooit gebouwd in Nederland. Dit superjacht haalt net de grens van 100 meter niet. Indrukwekkend is het vermogen in de machinekamer. Daar staan 4 MTU 20V 4000 M73 diesels met een totaal vermogen van ruim 14.000 kW, dat is een kleine 20.000 aan paardenkrachten. Ze geven de Madame Gu een snelheid van 16 knopen.

6 Faith, 96,55 meter (Feadship)

Voor het opmerkelijkste aan de Faith duiken we nu eens niet in de machinekamer, maar in het zwembad van dit superjacht. Het hoofddek van de Faith is namelijk de thuisbasis van een revolutionair zwembad gemaakt van glazen panelen die ook het plafond vormen van de strandclub eronder. Voor het maken van deze 68 millimeter dikke constructie moesten vijf lagen helder glas afgewisseld met folie worden gelamineerd. Het helikopterdek kan open zodat in de hangaar die dan ontstaat een Bell 429 WLG helikopter veilig kan worden opgeborgen.

In de machinekamer van de Faith staan twee MTU 16V 4000 M63L diesels met ‘slechts’ een vermogen van 4.476 kW.

7 Indian Empress, 95 meter (Oceanco)

Voor het meest opmerkelijke aan de 95 meter lange Indian Empress van Oceanco moeten we wel de machinekamer in. Daar staan namelijk drie MTU 20V 1163 TB93 diesels met een totaal aan vermogen van maar liefst 30.000 pk (22.371 kW). Deze motoren geven de Indian Empress een kruissnelheid van 18 knopen en een topsnelheid van 25,5 knopen. Om voldoende ver te kunnen varen heeft de brandstoftank van dit superjacht een inhoud van ruim een half miljoen liter.

Verder opvallend aan de Indian Empress is de marmeren trap naar het dek en de privé suite van de eigenaar die afgewerkt is met Frans marmer. Dit superjacht heeft ook een garage aan boord, groot genoeg voor twee limousines.

Azzam is de grootste, 180,65 meter (Lürssen)

Een superjacht van 110 meter is natuurlijk al gigantisch, maar valt nog altijd in het niet bij het grootste jacht van de wereld, de Azzam van de Duitse scheepsbouwer Lürssen. Alles is groot op dit jacht (14.000 gross ton) met een lengte van 180,65 meter. Zo staan in de machinekamer twee gasturbines van General Electric en twee MTU 20V8000M91 diesels met een totaal aan vermogen van ruim 94.000 pk. De Azzam bereikt hiermee een snelheid van 30 knopen. In de brandstoftank is maar liefst ruimte voor een miljoen liter aan diesel. De bouw van dit superjacht duurde drie jaar, van het leggen van de kiel tot de oplevering. De Azzam zou zo’n 600 miljoen dollar hebben gekost.

REV Ocean wordt de grootste, 182,9 meter (Vard)

Overigens is de Azzam niet lang meer het grootste motorjacht van de wereld. Het jacht van sjeik Khalifa bin Zayed al Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten moet het waarschijnlijk binnenkort gaan afleggen tegen de REV Ocean van de Noorse miljardair Kjell Inge Røkke. Dit Research Expedition Vessel is in aanbouw op de Vard scheepswerf in het Noorse Brattvag en krijgt een lengte van 182,9 meter. Røkke laat de REV Ocean bouwen voor het uitvoeren van missies over de hele wereld zoals onderzoek naar het mariene ecosysteem, de impact van CO2, de vervuiling van de zee door plastic en niet duurzame visserij.

(Erik van Huizen)