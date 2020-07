Damen laat koperkleurig explorer superjacht La Datcha te water Facebook

Waarom zou je met een jacht alleen ’s zomers in de Middellandse Zee of de Cariben willen dobberen als je ook naar de Noordpool met je jacht kan? Damen Yachts heeft deze week het luxueuze expeditie superjacht La Datcha te water gelaten waarmee je zelfs door ijs kan breken.

Het 77-meter lange superjacht La Datcha wordt aan het einde van de zomer afgeleverd. Het jacht kan worden gecharterd voor 740.000 euro per week. La Datcha is het tweede jacht uit de Damen Yachting SeaXplorer-klasse. Het eerste expeditiejacht is begin 2020 afgeleverd.

Onderzeeboot

Op het jacht is plek voor 12 gasten. Aan boord is ruimte voor drie tenders, vier waterscooters en een onderzeeboot. Het schip biedt plaats aan maximaal 25 crewleden.

La Datcha is ontworpen door het eigen ontwerpteam van Damen Yachting en Azure Yacht Design. De belangrijkste kenmerken aan boord zijn de dubbele heli-opstelling, compleet met een volledig gecertificeerd primair helidek, alsmede een stand-by dek voor een tweede helikopter en een benedendekse hangar die beide helikopters kan herbergen

La Datcha beschikt ook over een boegobservatielounge met een uniek 270 graden uitzicht naar voren en een ijsbrekend vermogen met een romp die voldoet aan de IMO Polar Code. Het schip heeft een maximumsnelheid van 14,5 knopen.

De SeaXplorer serie werd geïntroduceerd in 2015, een cross-over innovatie gecreëerd door een top team van experts waaronder het SeaXplorer design team, het Damen Research Laboratory, Azure Yacht Design en EYOS Expeditions, die honderden operationele ontwerpkenmerken leverden op basis van hun real-world expeditie ervaring.

