Sunniva Fluitsma stopt ermee: ‘De ASV heeft de zijlijn ingeruild voor een plek aan tafel. Daar ben ik trots op’

Afscheidsinterview

Sunniva Fluitsma was jarenlang het boegbeeld van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), maar na 20 jaar stopt ze. Landelijke tv-zenders, radioprogramma’s en dagbladen wisten Fluitsma al die tijd te vinden voor een ongezouten mening op de gang van zaken in de binnenvaart. Toch stelt Fluitsma het schoppen en roepen te hebben ingeruild voor een plek aan de overlegtafels. ‘De ASV had het stempel overal tegen te zijn. Nu zitten we overal aan tafel en bepalen we mee.’