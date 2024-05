Video toont hoe binnenvaartschip Courage zinkt

Een video op TikTok toont hoe het ruim van het Belgische binnenvaartschip Courage vol water loopt, terwijl het schip zelf steeds verder onder water zakt. Het schip ligt sinds woensdag 1 mei in het zandgat bij Deest, daar plooide het bij het laden van zand. Het 110 meter lange schip is inmiddels bijna helemaal gezonken.

Meerdere bergingsbedrijven zijn bezig met het opstellen van een bergingsplan en hopen de klus te mogen klaren. Daarover zal volgende week meer duidelijkheid komen. Hebo liet al weten maandag te kunnen starten en denkt het schip in vier dagen boven water te krijgen. Dat willen ze in zijn geheel doen. Hebo vermoedde gister dat het schip niet gebroken, maar geplooid is. Of Hebo ook echt de berging gaat verrichten moet nog blijken. Multraship is ook gevraagd een aanbieding te doen om het schip te bergen, laat directeur Leendert Muller weten. Koole Contractors liet gister weten nog te kijken of ze meegaan dingen naar de opdracht.

In de tussentijd blijft het gissen naar de oorzaak. In dit artikel beschrijven wij wat er tot nu toe daarover bekend is: dit weten we nu over het gezonken zandschip Courage.

Wat het verantwoordelijke schade-expertisebureau Doldrums daarbij kan helpen, is onderstaande TikTok-video. Daarop is te zien hoe het al geplooide schip snel voller loopt. De bemanning lijkt in dit stadium al van boord te zijn. De video bevestigt dat het schip zand aan het laden was aan de drijvende zandfabriek Rotterdam 55.