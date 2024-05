Ook achterschip gebroken Courage verdwijnt onder water in Deest

Het achterschip van de gebroken Courage is onder water verdwenen. Het 110 meter lange Belgische binnenvaartschip uit 1974 brak woensdag 1 mei tijdens het laden van zand in Deest. Alleen de kop van het schip steekt nog uit het water.

De Courage was gisteren landelijk nieuws. Het binnenvaartschip plooide tijdens het laden van zand in het zandgat bij Deest en is hoogstwaarschijnlijk midscheeps gebroken. Het achter- en voorschip staken in de eerste uren na het ongeval ver boven het water uit. Omstanders lieten Schuttevaer toen al weten dat het achterschip, met auto op het roefdek, zinkende was. Het is intussen onder water verdwenen. Alleen de Belgische driekleur steekt nog boven water.

Het schip ligt nog op de laadplaats in Deest. Hebo heeft in opdracht van Rijkswaterstaat oliebooms om het schip gelegd om verontreiniging te komen. Andere schepen kunnen nog wel zand laden in het zandgat. Hier wordt zand gewonnen voor het project Geertjesgolf. Tussen de dorpen Deest en Winssen wordt de komende jaren klei, zand en grind gewonnen.

Er waren tijdens het incident drie bemanningsleden aan boord. Zij wisten tijdig van boord te komen. De Courage zal nu geborgen moeten worden.