Als het werkt: Borobudur-schip

In Centraal-Java ligt de Borobudur, een grote Boedistische tempel, uit de negende eeuw. Lange tijd stond Java, evenals de rest van Indonesië, onder Nederlandse gezag en in 1911 werd deze tempel gerestaureerd. De Borobudur is voorzien van veel reliëfs die in de tempel zijn gebeeldhouwd. Voor een zeevarende natie als Nederland waren met name de zeven afgebeelde scheepstypen interessant, omdat ze afweken van tot dan toe bekende schepen.

Uit verschillende bronnen was bekend dat het wereldrijk China al vroeg over grote schepen beschikte waarmee over de oceanen werd gevaren. Er is zelfs sprake van dat Amerika niet door Columbus of de Vikingen, maar door Chinezen werd ontdekt. Zij zouden niet als Columbus op de oostkust zijn geland, maar juist aan de andere zijde van het continent, de westkust. Van de Chinezen was dus bekend, dat zij over grotere schepen beschikten dan de Europeanen. De eerste gedachte was dan ook, dat op de Borobudur een Chinese invasie op Java was afgebeeld.

Koggen

Daarna kwam een hypothese in zwang dat het wellicht een vloot van Indiase schepen betrof. Ook van de Indiase scheepsbouwers was bekend dat zij al vroeg tamelijk grote schepen konden bouwen. De afbeeldingen van de Borobudur konden worden herleid op de achtste tot negende eeuw, dus omstreeks het jaar 800. In de Lage Landen was er toen nog lang geen sprake van vergelijkbare schepen. De grootste die toen rondvoeren waren de Viking Drakars. Hiervan werd later, omstreeks het jaar 1200 de Kogge afgeleid, het eerste echte zeevarende vrachtschip.

De koggen werden ingezet voor de handel op de Oostzee, met name binnen de Hanze. Het waren eenvoudige, wat plompe schepen met een enkele mast en een laadvermogen van 200 tot 250 ton. Later werden ze vervangen door de hulk, evenmin een bijzonder oogstrelende vrachtvaarder.

Geavanceerd

De schepen die al vier eeuwen eerder in de omgeving van Java werden gebruikt, waren echter al veel verder ontwikkeld. Behalve over zeilen, beschikten zij ook vaak over roeiriemen, een dekhuis, een boegspriet met sprietzeil en links en rechts drijvers die wat korter waren dan de romp zelf, zodat we niet van een echte trimaran kunnen spreken. Met de sfeer en inzichten van toen, was moeilijk voorstelbaar dat de Javanen in staat waren veel eerder dan de Europeanen al zulke gecompliceerde schepen te bouwen. De Borobudur-schepen waren echtere ook niet gemakkelijk te herleiden op scheepstypen uit andere landen. Veelal hadden die geen uithouders met drijvers, of geen aangehangen roer, zoals de uitgebeitelde schepen.

Geschriften

Maar onderzoek in oude Chinese geschriften bracht de term K’un-Lun Po naar voren, wat zich laat vertalen als ‘schepen van de zuidelijk volken’, de eerste aanwijzing dat het toch weleens Indonesië en in het bijzonder Java kon betreffen. Nog vreemder werd het, toen de grote oud-Griekse sterrenkundige en kaartenmaker Ptolemeus eveneens over bijzondere schepen bleek te hebben geschreven. In een boek dat uit ongeveer het jaar 150 stamde, sprak hij al over schepen die uit een land ’ten oosten van India’ kwamen, wat van toepassing is op de Indonesische eilanden.

En misschien het meest indrukwekkend was het boek dat omstreeks het jaar 250 in China was verschenen met de titel ‘Vreemde dingen uit het Zuiden’. Hierin werden van de schepen enkele maten gegeven, bijvoorbeeld dat zij 600 tot 700 personen konden vervoeren en 250 tot 1000 ton vracht. Dit waren waarden waarvan men in Nederland 1000 jaar later nog slechts kon dromen.

Hoog aan de wind

Wan Chen, de schrijver van dit boek, vermeldde nog wat meer bijzonderheden, namelijk dat zij vier zeilen hadden, die zo werden afgesteld dat de afgebogen wind van het voorste zeil ten goede kwam aan het tweede zeil en zo verder. Het schip kon dus hoog aan de wind zeilen. In een ander boek, uit het jaar 260, werd zelfs gesproken van een schip met zeven zeilen dat Syrië aandeed. Dit is niet uit te sluiten, omdat ook de Griek Ptolemeus over dit soort enorme schepen had geschreven.

Deze vrachtschepen maakten ook gebruik van de Monsoenwinden om tussen de vele eilanden van Indonesië handel te drijven. Stilaan wordt aanvaard dat de schepen die op de Borobudur zijn afgebeeld, inderdaad Javaanse vrachtvaarders zijn, die zelfs bij de bouw van de tempel al een historie van enkele eeuwen hadden doorgemaakt.

