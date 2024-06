Sanlorenzo doopt eerste superjacht met brandstofcellen op methanol

Onder toeziend oog van meer dan 700 genodigden heeft de Italiaanse scheepswerf Sanlorenzo de 50Steel/171, ofwel Almax, te water gelaten. Ze is het eerste superjacht ter wereld met een brandstofcelsysteem op methanol, dat stroom levert zonder uitstoot. De Italiaanse scheepswerf ontwikkelde het jacht in samenwerking met Siemens Energy.

De Almax is voorzien van een modulair Reformer-Fuel Cell-systeem dat groene methanol omzet in waterstof en vervolgens in elektriciteit, tot een maximum van 100 kW. Zo kan het hotelbedrijf aan boord van voldoende stroom worden voorzien.

‘Bescherming van de zee is een collectieve verplichting die rechtstreeks van invloed is op onze industrie’, aldus CEO Massimo Perotti van Sanlorenzo. Hij beschouwt duurzaamheid als prioriteit. ‘Door vandaag duurzame schepen te bouwen die de zeeën van morgen zullen bevaren, word je woordvoerder van een ecologische en morele revolutie.’

Revolutionair concept

Voor de dieselektrische voortstuwing heeft het schip MAN D2862-LE489 motoren, waarmee het een topsnelheid kan bereiken van 16 knopen. De 50Steel/171 is ook uitgerust met het nieuwe HER-systeem (Hidden Engine Room). Dat is een revolutionair concept dat het mogelijk maakt de traditionele interieurconfiguratie van het jacht te wijzigen. In plaats van een traditionele lay-out, bevindt de machinekamer zich nu op een half dek in het midden van het schip. Door deze ongebruikelijke indeling heeft het jacht plafondhoogtes tot wel 3,35 meter, wat bijzonder is voor een jacht van 50 meter.

Nu er een andere inrichting is, heeft het benedendek – waar normaal de motoren zouden staan – extra leefruimte gekregen. Zo is er een Ocean Lounge, beachclub met zwembad, zithoek, fitnessruimte en SPA-ruimte. De 50Steel heeft vijf verspringende dekken.

‘Extreem complex’

De Almax is ontworpen door Piero Lissoni (interieur) en Zuccon International Project. ‘De echte uitdaging was om een extreem complex schip te ontwerpen met behoud van eenvoud en harmonie’, zegt Bernardo Zuccon van het gelijknamige bedrijf. Het exterieur is slank en elegant en de gelaagde dekconfiguratie op het voordek geeft het superjacht volgens Zuccon een sportieve uitstraling.

Het duurzame schip dat accommodatie biedt aan 10 gasten en 9 bemanningsleden, wordt afgebouwd in La Spezia en naar verwachting in juli opgeleverd.