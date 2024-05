Het 82,90 meter lange superjacht onder de werknaam Project 712 is op weg naar Rotterdam voor haar eerste proefvaart op zee. Ze is gebouwd bij Feadship De Vries in Aalsmeer, het gerucht gaat dat een Oekraïense oligarch de eigenaar is.

Het stalen schip heeft een aluminium opbouw. Er komt maar mondjesmaat informatie naar buiten over de details van het schip, tot nu is in feite alleen de lengte bekendgemaakt door de werf. Op foto’s is te zien dat het schip een houten teakdek heeft dat glimt van de lak. Ze heeft waarschijnlijk zes dekken. Op het achterdek, de beach club, is een zwembad.

Feadship De Voogt Naval Architects ontwierp het schip, het interieur komt van Sinot Yacht Architecture & Design.