Superjacht Feadship Project 827 laat zich voor het eerst zien

Feadship Project 827 was onlangs voor het eerst te zien. Het jacht verliet de loods van NMC Alblasserdam in Nieuw-Lekkerland op een ponton van Hebo Maritiemservice. ‘Het casco van Project 827 is naar onze afbouwwerf in Amsterdam gebracht voor de verdere afbouw’, meldt een woordvoerder van de jachtbouwer.

Het 71,70 meter lange vaartuig wordt naar verwachting in de zomer van 2025 als Sakura (Japanse kersenbloesem) opgeleverd. Ze wordt uitgerust met twee Caterpillar motoren. Die geven haar een topsnelheid van 14,5 knopen, een kruissnelheid van 12 knopen en een actieradius van 4500 zeemijl.

Het schip biedt accommodatie aan 14 gasten. Er is een grote mastersuite met kamerhoge ramen, die een panoramisch uitzicht bieden. Daarnaast heeft de mastersuite buiten een privé-eethoek en een hottub. Het jacht heeft twee VIP-staterooms en nog vier staterooms voor gasten. Ook zijn er hutten voor 18 bemanningsleden.

Project 827 is voorzien van een zwembad van zeven meter lang. Met een druk op een knop gaan de trappen bij het hoofddek open en verschijnt een wellnessruimte. Op het zonnedek is een tweede zwembad met ligbedden. Op het achterdek biedt de skylounge een ruimte om in de buitenlucht te dineren, filmavonden te houden of te ontspannen in de buitenlucht.

Zes weken

Het superjacht was slechts zes weken op de markt en vond toen al een eigenaar. ‘Hij werd aangetrokken door de relatief korte levertijd en de mogelijkheid de wachtlijst te omzeilen’, vertelde verkoopdirecteur Maarten Janssen.