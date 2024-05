Feadship’s Project 821 is ongekend, zelfs voor superjachtbegrippen

Met Project 821 presenteert het Amsterdamse jachtbouw-concern Feadship een superjacht dat aan alle superlatieven voldoet. Met haar 118,80 meter is ze het grootste motorjacht ooit in Nederland gebouwd. Bovendien wordt Project 821 grotendeels aangedreven door waterstof en dus mogen we spreken van een groen superjacht. Er wordt gefluisterd dat Bill Gates (Microsoft) de sleutel van de eigenaarshut bezit, maar dat gerucht is niet officieel bevestigd. Over het prijskaartje bestaat minder twijfel: dit varende paleis kost maar liefst 600 miljoen euro.

Voor dat geld krijg je ook wat. In de eerste plaats een indrukwekkende lengte waarmee Project 821 de Launchpad van collega-miljardair Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram en WhatsApp) de loef afsteekt. De 821 is weliswaar slechts 80 centimeter langer dan de Launchpad, het volume is maar liefst 30% groter. Project 821 beschikt over vijf dekken boven de waterlijn en twee daaronder. Die oppervlakte biedt plaats aan talloze luxueuze suites en faciliteiten; daarover straks meer.

Waterstof

Eerst terug naar het andere unieke kenmerk van Project 821: de emissievrije voortstuwing en bijna-emissieloze energievoorziening. Dit superjacht is namelijk uitgerust met brandstofceltechnologie op waterstof. Omdat de opslag van waterstof (bij -253°C) acht keer meer ruimte kost dan gasolie is het schip uitgerust met een cryogene brandstoftank van maar liefst 92 vierkante meter.

Energieslurpers

Toch is deze imposante brandstoftank niet toereikend om onder alle omstandigheden de benodigde elektriciteit op te wekken. Daarom kunnen de 3200 kW ABB pod drives voor de voortstuwing ook worden aangedreven door op biobrandstof draaiende dieselgeneratoren van MTU.

Superjachten die langere tijd voor anker liggen of maritieme natuurgebieden doorkruisen, maken doorgaans gebruik van grote accubanken. Project 821 gooit het over een andere boeg: dankzij de brandstofceltechnologie kan het schip een week voor anker liggen of emissievrij navigeren met een snelheid van 10 knopen.

Nieuwe standaarden

Gedurende de vijf jaar dat Project 821 vorm kreeg, heeft het research- en development-team van Feadship veel onderzoek gedaan naar de toepassing van waterstof in superjachten. De scheepsbouwer heeft namelijk de ambitie om rond 2030 volledig emissievrije schepen af te leveren. Parallel aan deze onderzoeksfase heeft Feadship standaarden ontwikkeld voor het gebruik van waterstof in de maritieme sector. De nieuwe protocollen en veiligheidsvoorschriften komen overigens niet alleen op het conto van Feadship, ook Edmiston en Lloyd’s Register hebben daaraan een bijdrage geleverd.

Jan-Bart Verkuyl, CEO van Feadship’s Royal Van Lent, is trots op de ontwikkeling van de klasse- en veiligheidsvoorschriften én dat deze voor iedereen beschikbaar zijn. Aan interesse geen gebrek. Zo komen volgend jaar twee Noorse passagiers- en autoveerboten voor lange routes in de vaart, die gebruik maken van het systeem dat samen met PowerCell Group is ontwikkeld voor Project 821.

Vlaggenschip

Ook qua ontwerp en faciliteiten is dit nieuwe superjacht een klasse apart. Project 821, ontworpen door RWD, beschikt over 12 gastenhutten, accommodatie voor 44 bemanningsleden, een bibliotheek, lift, bioscoop en een zwembad met een beweegbare glazen bodem. Verder is het superjacht uitgerust met bubbelbaden, een fitnessruimte, een apart eigenaarsdek en 14 uitschuifbare balkons. Wie onverhoopt (zee)ziek wordt, kan terecht in het ziekenhuis aan boord.

Dankzij de combinatie van groene technologie, omvang, uitstraling en faciliteiten kunnen we Project 821 gerust beschouwen als het vlaggenschip van de superjachten. Dit predicaat is eervol, maar ook Feadship beseft dat zulke titels altijd tijdelijk zijn. Project 821 is voltooid, op naar de volgende uitdaging.