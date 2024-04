Superjachten, wie heeft de grootste?

Ook hardwerkende miljardairs hebben behoefte aan ontspanning en een superjacht biedt nu eenmaal meer comfort dan een kano. Deze varende speeltjes kosten een vermogen, maar dat deert grootverdieners Mark Zuckerberg (Meta Platforms) en Jeff Bezos (Amazon) niet. Ze doen er alles aan elkaar de loef af te steken en vooralsnog ligt Bezos op voorsprong. De vraag is hoe lang nog, want miljardairs nemen zelden genoegen met de twee plaats.

Laten we beginnen met de recente aankopen van Zuckerberg, die zijn fortuin verdiende met Facebook, Instagram en WhatsApp. Hij kocht onlangs een superjacht en een ondersteuningsschip voor een slordige 330 miljoen dollar. Extravagantie in het kwadraat, maar voor Mark is het kleingeld. Deze uitgave beslaat amper 0,2% van zijn totale vermogen.

Varend paleis

Het vlaggenschip van Zuckerberg is de Launchpad, een varend paleis van 118 meter lang en 15 meter breed. Dit jacht, ontworpen door Espen Øino International, heeft een stalen romp en aluminium opbouw. Launchpad stond eerder bekend onder de naam Project 1010 en is gebouwd door Feadship. Het was aanvankelijk bestemd voor een Russische klant, maar door de oorlog in Oekraïne belandde hij op de sanctielijst. Zuckerberg zag zijn kans schoon en kocht er meteen een support vessel bij. Het betreft de 67 meter lange Wingman van de Nederlandse werf Damen. De vraagprijs van dit ‘tweedehandsje’ (opgeleverd in 2014) bedroeg een luttele 28 miljoen euro.

Duikcentrum

Launchpad biedt accommodatie aan 24 gasten die door 48 bemanningsleden in de watten worden gelegd. Het superjacht beschikt over alle faciliteiten die Zuckerberg en zijn genodigden maar kunnen wensen. Van een zwembad en een bar tot een enorme observatielounge.

Avonturiers die de onderwaterwereld willen ontdekken, kunnen overstappen op de Wingman. Dit schip is uitgerust met een helikopterplatform, duikcentrum en decompressiekamer.

Driemaster

Jeff Bezos doet er qua meters en dollars nog een schepje bovenop. Zijn Koru is met 127 meter het grootste zeiljacht ter wereld en kostte zeker 500 miljoen dollar. Oceanco in Alblasserdam leverde de Koru in 2023 af. De imposante driemaster 16,95 meter breed en steekt ruim 5 meter. De hoogste van de drie masten is maar liefst 70 meter lang.

De Koru biedt accommodatie aan 18 gasten en 36 bemanningsleden. Het jacht heeft een stalen romp en aluminium opbouw. Mocht er niet kunnen worden gezeild, dan geven twee MTU motoren het superjacht een topsnelheid van 20 knopen. Ook de Koru wordt begeleid door een ondersteuningsschip, dat spreekt vanzelf. Dit schip, de Abeona werd gebouwd bij Damen Yachting in Vlissingen en is uitgerust met een helikopterplatform, tenders en jetski’s.

Tekst gaat verder onder de foto.

Baas boven baas

Zuckerberg en Bezos hoeven zich niet te schamen voor hun superjachten, maar er kan maar één de grootste zijn. Die eer gaat naar het Huis van Nahyan, ofwel de koninklijke familie van Abu Dhabi. Deze steenrijke familie is eigenaar van de Azzam, het grootste jacht ter wereld met een lengte van 180 meter. Het is gebouwd bij Lürssen Yachts in Bremen en de taxatiewaarde bedraagt 600 miljoen dollar. Saillant detail: de Azzam beschikt over een kogelvrije mastersuite en een geavanceerd raketafweersysteem. Een onaangekondigd bezoek aan dit superjacht wordt daarom afgeraden…