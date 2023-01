Jeff Bezos geeft naam aan zijn wereldberoemde superjacht: Koru

Oceanco's Y721

Superjachtbouwer Oceanco in Alblasserdam staat op het punt het grootste in Nederland gebouwde jacht ooit op te leveren aan Jeff Bezos. De Amazon-topman heeft voor het 127 meter lange zeiljacht een naam uit het Maori gekozen: Koru. Het jacht was eerder al wereldnieuws vanwege de ophef rond De Hef in Rotterdam.