Binnenvaartschip breekt bij laden van zand in Deest

Het Belgische binnenvaartschip Courage is in de ochtend van woensdag 1 mei gebroken tijdens het laden van zand in Deest. Op foto’s is te zien hoe het voor- en achterschip nog wel boven water uitsteken. Volgens omstanders zinkt het achterschip echter steeds verder.

In twee

Het schip ligt in het zandgat aan de Waal bij Deest. Rijkswaterstaat heeft oliebooms geplaatst om verontreiniging te voorkomen. ‘Op dit moment lekt er nog niets’, laat een woordvoerder weten. ‘Het schip ligt niet in de vaargeul. De overige scheepvaart wordt niet gehinderd. De bemanning wist zelf van het schip af te komen toen het brak.’

Volgens de woordvoerder is het schip geplooid tijdens het laden van zand. Dat bevestigt een schipper die in de buurt ligt. ‘Vanochtend stak het achterschip nog boven water, maar nu verdwijnen de stuurhut en de auto langzaam ook onder water’, zegt die schipper verder. Het middenschip is al compleet onder water verdwenen.

De Courage is een 110 meter lang en 11,50 meter breed binnenvaartschip dat vaart onder de Belgische vlag. Op MarineTraffic is te zien dat een patrouilleboot van Rijkswaterstaat en een sleepboot in de buurt van het schip zijn.