Schip plooit bij lossen zout in haven Rotterdam

Een 110-meter-binnenvaartschip is geplooid bij het lossen van het zout in de Rotterdamse Botlek. Dankzij adequaat handelen van bemanning en havendienst is voorkomen dat het schip zonk, zo laat de geschrokken eigenaar weten aan Schuttevaer.

Het schip is aan stuurboordzijde flink geplooid, zo vertelt hij. ‘Het schip gaat morgen naar de werf in Geertruidenberg. Dan kunnen we de schade goed opnemen. Hangende het onderzoek kan ik nog niet veel meer vertellen dan dit. Als de havendiensten en iedereen niet zo goed hadden gehandeld, had het schip gezonken’, zo vertelt de eigenaar. Zo is er onder meer een pomp geplaatst. H

Op de beelden is te zien dat er een hele forse plooi in het schip zit van. Naar schatting is de plooi zeker 10 centimeter breed. Voordat het schip naar Geertruidenberg kan varen, moet er eerst een noodreparatie worden gedaan.’

Het schip lag in de Chemiehaven. Het voorval gebeurde rond 9.00 uur, er zijn geen gewonden gevallen.

Het schip is een vaste verschijning in de Botlek. ‘We lossen al 20 jaar zout hier.’