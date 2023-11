OM eist half jaar celstraf tegen schipper om fatale giekbreuk

Volgens het Openbaar Ministerie is de 49-jarige schipper Daan V. uit Harlingen nalatig geweest omdat de giek van zijn schip in slechte staat verkeerde. Er zaten zogeheten windscheuren in, waarin water bleef staan. De giek is van binnenuit gaan rotten en was op meerdere plekken aangetast, aldus het OM. Bovendien voer de man met verlopen keuringsrapporten. ‘Met een verlopen certificaat had het schip op de dag van het ongeval niet mogen varen’, zei de aanklager.

Het ongeluk gebeurde op 31 augustus vorig jaar toen het schip op weg was van Terschelling naar Vlieland. Het schip had die middag wind mee en de schipper was bezig het zeil naar de andere kant van het schip te brengen toen de giek plotseling brak, vertelde V. donderdag in de rechtbank in Leeuwarden. De gebroken giek viel op het achterhoofd van Tara, die met haar school Dalton Den Haag op zeilkamp was. Ze liep een schedelbreuk op. Reanimatie mocht niet meer baten.

Gebreken niet tijdig gezien

Tara’s moeder maakte tijdens de zitting in een volle zittingszaal gebruik van haar spreekrecht. ‘Als de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren opgevolgd, dan was dit ongeluk nooit gebeurd’, zei ze. Ook zij pleitte voor het opleggen van een beroepsverbod: ‘Je mag in onze ogen nooit meer varen. De waarde van de lading aan boord is daarvoor te groot’.

‘De giek voldeed niet aan de branchenormen. De giek werd niet goed beschermd tegen inwatering’, aldus de officier. ‘Windscheuren in een giek zijn een natuurlijk fenomeen, maar de schipper had de conditie van de giek vooraf beter moeten controleren. De schipper heeft de plicht tot het doen van goed onderhoud. De verdachte heeft gebreken niet tijdig gezien.’

De schipper heeft reeds een financiële schikking getroffen met de ouders en de school. Hij is sinds 2005 eigenaar van het schip.

Rapport OVV

Het ongeluk op het zeilschip was mede aanleiding voor een grootschalig onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het rapport over het ongeval op zeilschip Risico en over zeilcharterschhip Wilhelmina, waar in mei vorig jaar een 79-jarige man omkwam, werd eind september openbaar gemaakt. Hieruit bleek dat er slecht toezicht is op de veiligheid aan boord van schepen van de bruine vloot en dat er gebrek is aan deskundigheid op dat vlak.