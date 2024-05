Jachteigenaar betrapt met 60.000 liter rode gasolie

De Duitse douane heeft in het Kielerkanaal in Brunsbüttel een privéjacht aangehouden met 60.000 liter rode gasolie in de tanks. De kapitein moest een fors bedrag aan ontdoken accijns afrekenen.

De douaniers ontdekten de belastingvrije gasolie tijdens een controle van het jacht nadat het de sluis was gepasseerd. ‘De van belastingvrije brandstof werd getankt in Nederland’, zegt Maurice Douce van het hoofddouanekantoor in Itzehoe. ‘Het is met een rode kleurstof gemarkeerd en mag alleen worden gebruikt door de beroepsvaart.’

Nadat het jacht Duits grondgebied was binnengevaren, had het de eerste haven moeten aandoen om aangifte te doen en de verschuldigde belasting te betalen. In dit geval was dat Emden geweest. ‘Het jacht voer daar voorbij, zodat vanaf dat moment sprake was van belastingontduiking.’

Procedure

De douane stelde vast dat de Duitse jachteigenaar de Duitse fiscus 30.000 euro was verschuldigd. De eigenaar betaalde de belasting direct ter plaatse, zegt de douane. Het jacht was onderweg naar haar ligplaats ergens langs de Oostzee. Om wat voor jacht het precies gaat en waar de ligplaats is, heeft de douane niet bekendgemaakt.

