Recordboete voor niet goed bijhouden olieboekhouding

De boete werd gegeven voor overtreding van de Marpol-overeenkomst ter voorkoming van vervuiling van de zee. Agenten van de Wasserschutzpolizei in Sassnitz gingen in de veerhaven van Mukran bij het schip aan boord. Daar stelden ze vast dat het oliedagboek niet goed was bijgehouden. De opgave vertoonde gaten en kwam niet overeen met de werkelijkheid, constateerden de agenten. Ook de afvalboekhouding klopte niet.

Nadat de WSP de zaak had gemeld bij het BSH besloot de laatste tot strafvervolging over te gaan en de twee hoofdverantwoordelijken samen een zekerheidsstelling van bij elkaar 28.000 euro op te leggen. De rederij heeft toegezegd dat de administratie weer correct wordt bijgewerkt.

Lees ook: Geldboetes voor Nederlandse bedrijven na fosfine-incident op drie binnenvaartschepen Lees ook: Boete van meer dan 50.000 euro voor Nederlands zeeschip