Als het werkt: cilinder finish

Dan werkt het zo

Veel eigenschappen van een verbrandingsmotor, zoals compressie, wrijvingsverlies en olieverbruik zijn afhankelijk van de gladheid van de cilinderwand van de motor. Zo’n motor bevat één of meer zuigers die op en neer gaan binnen evenveel cilinders. Hoe mooier de zuiger binnen de cilinder kan bewegen, hoe beter de eigenschappen van de motor. Dat is een voor de hand liggende redenering. Maar hier is wel wat op af te dingen.