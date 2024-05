Fugro wint twee awards op offshorebeurs in Houston

Geofysisch onderzoeksbureau Fugro in Delft heeft twee zogenoemde Spotlight on Technology Awards gewonnen op de Offshore Technology Conference (OTC) in Houston.

Fugro scoorde met haar Fugro Blue Dragon-methode, die momenteel wordt ontwikkeld en getest. Dit modulaire en sterk geautomatiseerde systeem kan op diverse waterdieptes in één duik testen doen, bodemmonsters ophalen en rotsboringen uitvoeren. Door gebruik te maken van een kleiner schip met minder bemanning, draagt de Blue Dragon-aanpak bij aan duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt door automatisering de gezondheid van het personeel en de veiligheid zowel aan dek als onder water vergroot, dankzij geïntegreerde robotpijpen, gereedschappen en handling.

Bedieningscentra

De tweede award werd in de wacht gesleept voor de techniek om met een op afstand bediend vaartuig (ROV) de zeebodem in kaart te brengen. Met een door Fugro ontwikkelde aanpak wordt de ROV vanaf een eveneens onbemand schip (USV) gelanceerd. Het systeem maakt gebruik van Fugro’s Blue Volta eROV- en Blue Essence-technologieën. De USV en ROV worden vanuit bedieningscentra aan land bestuurd. Dit vergroot de veiligheid voor het personeel en verkleint de CO2-voetafdruk met 95%, schrijft Fugro.

Windenergie

‘Het Spotlight on New Technology Award-programma beloont altijd de meest opwindende innovaties in de sector, dus ik ben enorm trots dat Fugro dit jaar in de prijzen valt met twee oplossingen die de energietransitie zullen helpen bevorderen’, aldus Céline Gerson, president en groepsdirecteur bij Fugro in de Verenigde Staten. ‘Deze op afstand bestuurde en autonome technologieën maken projecten veiliger en duurzamer en leveren tegelijkertijd aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op. Dit is van belang om de kosten voor de inzet van hernieuwbare bronnen terug te dringen, zoals die voor offshore windenergie.’