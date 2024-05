Kustwacht Nederland klaar voor mega-evacuatie op Noordzee

IJmuiden staat zaterdag 1 juni in het teken van een mega-evacuatie op zee in het kader van de reddingoefening LIVEX 2024. Het is de grootste maritieme oefening op zee in Nederland. ‘We kregen meer dan 1000 aanmeldingen van mensen die figurant willen spelen, uiteindelijk hebben we plek voor 600 ‘slachtoffers’. Tevens doen honderden echte hulpverleners mee’, vertelt woordvoerder Edwin Granneman van Kustwacht Nederland. Het scenario speelt zich af aan boord van een ferry van DFDS.

De 163 meter lange DFDS Princess Seaways vaart dagelijks tussen IJmuiden en Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. Zaterdag 1 juni meert het schip ’s ochtends aan met reguliere gasten, waarna het schip door de rederij wordt uitgeleend voor de oefening. Daarvoor vaart ze zo’n 8 kilometer uit de kust ten zuidwesten van IJmuiden. Hier op de Noordzee breekt brand uit aan boord. ‘We vertellen niet wat voor een soort brand het is, of dat in de kombuis is of bijvoorbeeld op het autodek. Dan zouden mensen zich er alvast op kunnen instellen. De oefening moet spontaan zijn’, aldus Granneman.

Bedoeling is dat de bemanning de kustwacht oproept, waarna de MIRG wordt ingezet, de Maritime Incident Response Group. ‘Dit is een speciaal brandweerteam dat wij kunnen invliegen met kustwachthelikopters.’

Opschalen

Wanneer duidelijk wordt dat de brand niet snel geblust kan worden, wordt de opdracht gegeven om het hele schip zo snel mogelijk te evacueren. Op dat moment worden de reddingboten van de KNRM Paul Johannes, Annie Poulisse, Nh1816, Donateur en Adriaan Hendrik ingezet op het water.

Tekst gaat verder onder foto

Ook worden schepen in de buurt opgeroepen om te assisteren, in het scenario zullen daarvoor de noodhulpsleper Guardian en betonningsvaartuig Rotterdam deelnemen. In de lucht vliegen twee kustwachthelikopters, het kustwachtvliegtuig en twee NH90-helikopters van de Koninklijke Luchtmacht.

Ondertussen zal de Veiligheidsregio Kennemerland aan de wal een noodcentrum inrichten waar de geëvacueerden van LIVEX terecht kunnen en medische zorg kunnen krijgen.

Tekst gaat verder onder foto

De oefening start om 10:00 uur ’s ochtends en eindigt rond 14:30 uur. De planning is dat de DFDS op tijd weer helemaal leeg is en haar reguliere avondvaart naar Engeland kan maken. ‘De bedoeling is dat de gasten niks merken van de oefening die heeft plaatsgevonden.’

Lees ook: Kustwacht zoekt figuranten voor grote reddingsactie op zee Lees ook: LIVEX: Honderden passagiers geëvacueerd van ferry (video)