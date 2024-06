Industrie ziet toekomst in ijzerfosfaat-batterij

LFP-batterij bezig aan opmars

Het zeldzame aardmetaal kobalt lijkt zijn langste tijd te hebben gehad in batterijen voor voer-, vaartuigen en stationaire toepassingen. De zogeheten LFP-batterij is bezig aan een opmars. Daarin is het veelal onder erbarmelijke omstandigheden gedolven kobalt vervangen door de goedkopere grondstof ijzerfosfaat. En de lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterij biedt meer voordelen.