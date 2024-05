Mega Legomodel kraanschip Thialf tijdelijk in kantine Heerema

Twee dagen opbouw

Het enorme Legomodel (2 x 4 meter) van het kraanschip Thialf heeft een plek gevonden op het kantoor van Heerema Marine Contractors in Leiden. Marco de Vries (54) bouwde zeven jaar lang aan het schip en stelde het afgelopen maand tentoon in Friesland in een zelf gehuurd zaaltje.