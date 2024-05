Meyer Werft wil 440 medewerkers ontslaan

Saneringsplan

De Meyer Werft in Papenburg wil 440 van de 3000 personeelsleden ontslaan. De werf kampt met grote financiële problemen. Dat heeft de directie in een mededeling aan het personeel en de vakbonden laten weten. De ontslagen zouden gaan vallen in de afdeling onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en enkele nieuwe activiteiten die de werf het laatste jaar heeft ontwikkeld in de zeer luxe jachtbouw en drijvende villa’s. Het zou daardoor vooral hoog opgeleide technici, ontwerpers en scheepsarchitecten betreffen. Dat meldt de omroep NDR.