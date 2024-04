Meyer Werft kan krediet niet aflossen

Miljoenen euro's

De Meyer Werft in Papenburg komt honderden miljoenen tekort. Dat meldt het blad Wirtschaftswoche. Meyer moet in november een krediet van 550 miljoen euro aflossen maar weet niet waar dat geld vandaan moet komen. Een externe expert is aan het werk gezet om een saneringsplan op te stellen. Meyer hoop ook op steun van de regering van Nedersaksen. De deelstaat verklaarde zich een jaar geleden bereid borg te staan voor een krediet van 170 miljoen. Ook in 2020 vroeg de werf al eens een overbruggingskrediet aan de regering van de deelstaat.