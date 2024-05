Schip kustwacht Ecuador onderschept smokkelaars en zinkt

Alle opvarenden veilig

Een patrouillevaartuig van de Ecuadoriaanse kustwacht is zondagavond gezonken in de buurt van de Galapagos-eilanden. De Isla Santa Cruz had kort daarvoor een boot met smokkelaars en 2000 kilo cocaïne onderschept. Alle opvarenden en de drugs werden in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond.