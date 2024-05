Koek en Multraship bergen duwboot Xander

Gezonken

Bergingsbedrijf Koek en Multraship hebben de gezonken duwboot Xander in de nacht van zondag 26 op maandag 27 mei geborgen. De duwboot was eerder die zondag gezonken op de Boven-Merwede bij Gorinchem. Bij de berging was haast geboden, want het duwstel lag in een drukke vaarweg.