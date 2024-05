Vissers ‘hoopvol gestemd’ over plannen nieuwe kabinet

De Nederlandse vissers zijn ‘hoopvol gestemd’ over de plannen die het nieuwe kabinet heeft met de visserij. Zowel VisNed als de Nederlandse Vissersbond is zeer te spreken over het nieuwe coalitieakkoord.

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Vissersbond is blij dat er een akkoord ligt waarin vissers weer prominent worden genoemd. ‘Vissers in Nederland hebben lang het idee gehad dat ze er niet meer mochten zijn. Wij hopen dat er nu een andere wind gaat waaien.’

Ook VisNed, de vereniging van kottervissers, reageert positief. ‘Uit alles blijkt dat de Nederlandse voedselproducenten, boeren, tuinders en vissers, weer de prominente plaats krijgen, die zij verdienen’, zegt directeur Geert Meun.

Zo wil het nieuwe kabinet pulsvisserij weer mogelijk maken. Het aantal Nederlandse kottervissers is het afgelopen jaar fors gedaald door het verbod op deze vorm van visserij. ‘Zo ontstaat er eindelijk weer toekomstperspectief’, stelt Meun. ‘Uiteraard weten we dat een belangrijk deel van het visserijbeleid in Brussel wordt gemaakt, maar een betrokken departement met een bewindspersoon die er echt voor gaat en desnoods een ram op tafel geeft als dat nodig is, hebben we heel dringend nodig.’

VisNed en de Nederlandse Vissersbond zijn ook zeer positief over de plannen van het nieuwe kabinet om grote gebieden als ‘visakkers’ te bestempelen, waar de bodemvisserij en garnalenvissers voorrang krijgen. ‘Er wordt eindelijk weer ruimte gecreëerd waar de visserij mag blijven’, zegt voorzitter Nooitgedagt van de Vissersbond. ‘De afgelopen jaren ging er alleen maar elke keer steeds meer van het vissersgebied af.’

