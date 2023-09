Gebrek aan toezicht en deskundigheid oorzaak ongevallen bruine vloot

Rapport onderzoeksraad

Het toezicht op de veiligheid aan boord van schepen van de historische bruine vloot is nog onvoldoende. Daarnaast is er een gebrek aan deskundigheid. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen vorig jaar aan boord van de historische zeilschepen Wilhelmina en Risico.