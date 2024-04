Stuw Borgharen wordt voorbereid op droogleggen Julianakanaal

Herstelwerkzaamheden

Mourik Infra is bezig met herstelwerkzaamheden aan stuw Borgharen in opdracht van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor de geplande drooglegging van het Julianakanaal. Dat de stuw in de Maas naar behoren werkt is een van de randvoorwaarden om het Julianakanaal te kunnen droogleggen.