Onderbetaling bemanning leidt tot 40.000 euro boete

Jarenlange rechtszaak

Een Filipijns detacheringsbureau voor zeelieden heeft een boete van bijna 40.000 euro gekregen omdat negen bemanningsleden op Nederlandse sleepboten minder dan het wettelijk minimumloon betaald kregen. Ondanks tal van tegenwerpingen, staat voor de rechter vast dat dit bedrijf verantwoordelijk is voor de overtredingen. Wel viel de boete lager uit omdat het jaren duurde voordat er een uitspraak in deze kwestie was.