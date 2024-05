De Roemeense autoriteiten hebben een zoekactie opgezet nadat een vrachtschip zaterdag 18 mei is vergaan op de Zwarte Zee. Er worden nog drie bemanningsleden vermist. De Mohammed Z had in totaal elf bemanningsleden aan boord, negen Syriërs en twee Egyptenaren. Acht van die opvarenden konden worden gered door het schip Michel.

De autoriteiten zeggen dat nog onduidelijk is wat precies is gebeurd met het schip. Op de Zwarte Zee drijven sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ook zeemijnen rond. Landen in de regio zetten speciale duikteams in om die onschadelijk te maken.

De vermiste bemanningsleden hebben allen de Syrische nationaliteit. Het gezonken vrachtschip voer volgens de autoriteiten onder de vlag van Tanzania.