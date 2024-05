Overal waar u vaart: binnenvaart beter op de kaart in Zeeland

Column

Mede dankzij onze inzet heeft de provincie Zeeland zichzelf als opdracht gesteld de binnenvaart beter op de kaart te zetten. De provincie is hierover sinds langere tijd meer in gesprek met North Sea Port en Rijkswaterstaat. Maar dat zijn niet alle partijen die we graag met elkaar aan tafel zouden zien om de belangen voor de binnenvaart hoog op de agenda te zetten. Denk hierbij aan de verschillende gemeenten en havenbeheerders.