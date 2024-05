Nieuwe ligplaats voor tallship Dar Mlodziezy gevonden op Vlissingen Maritiem

Tallship Dar Mlodziezy zal vandaag aanmeren bij de kop van de Visserijkade in de Binnenhaven in Vlissingen. Ze zou eigenlijk aanmeren bij de Piet Heinkade, maar daar werden vorige week twee zeemijnen van ieder 1000 kilo gevonden tijdens werkzaamheden.

De Dar Mlodziezy komt vrijdag 31 mei aan om 9:00 uur.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bekijkt samen met de gemeente hoe en wanneer de twee gevonden zeemijnen het best kunnen worden geruimd. Begin deze maand werd tijdens werkzaamheden ook al een Duitse GG-mijn gevonden in de Binnenhaven bij de Piet Heinkade. Die bom werd later op zo’n 13 kilometer van de kust tot ontploffing gebracht.

Vlissingen Maritiem start vrijdag 31 mei en duurt tot en met zondag 2 juni.

