Zware Kees: werfterras

Een van de eerste mooie dagen van het jaar en de terrassen lopen vol. Ik maak gebruik van het mooie weer om een wandeling door Haarlem te maken. Na een bezoek aan het Frans Halsmuseum loop ik langs de oostkant van het Spaarne. De Haarlemmers noemen het Spaarne graag een rivier, maar wanneer ik over de kademuren van de rivier loop kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het Spaarne meer een brede gracht is, weliswaar vol met bochten. Geen stroom van betekenis, uiterwaarden, dijken of andere karakteristieke eigenschappen van een ‘echte’ rivier.

Net vóór een scherpe bocht, richting de Spaarnebrug, kom ik op een plek waar ik nooit eerder ben geweest. Langs het water zitten mensen in karretjes op rails, die elk moment kunnen gaan rijden, het water in. Nou ja, zo lijkt het. De mensen zitten op een terras te genieten van de lunch. De tafels staan achter die trolleys. Dan valt het kwartje: het is een oude scheepswerf. De karretjes zijn gebruikt om schepen te hellingen.

Mijn interesse is gewekt, ook al omdat een speciaal biertje een aanlokkelijk idee is. Aan de steiger liggen peperdure sloepen. De een nog mooier dan de ander en zo groot dat er makkelijk 30 passagiers mee kunnen worden vervoerd. Op het terras zitten heren in blazer en vrouwen die zo uit de P.C. Hooftstraat lijken te zijn weggeplukt. Ik twijfel over mijn bestelling: misschien mag je hier uitsluitend een witte exclusieve wijn met bubbeltjes bestellen. Een meisje die mijn bestelling opneemt is zo jong dat ze misschien zelf niet eens alcohol mag.

‘Kun je mij misschien iets vertellen over deze plek? Ik bedoel, welke scheepswerf was dit vroeger’, vraag ik.

‘Scheepswerf?’, herhaalt ze alsof ze op de verkeerde locatie wijn staat te serveren. En wanneer ik opper dat we op een oude scheepshelling zitten – ik wijs naar de trolleys – kijkt ze verschrikt naar de voormalige helling alsof de karretjes zijn gaan rijden mét de clientèle aan boord. Dan klaart haar gezicht op. ‘Er is hier iemand die veel van deze plek weet!’

Even later ben ik in levendig gesprek met de schipper van een van de sloepen. Hij doet rondvaarten en vertelt mij over scheepswerf Zuidam. Hoe deze is ontstaan in 1815, hoe men ups en downs heeft gekend. Er werden dekschuiten, vissersvletten, baggerschepen en motorjachten gebouwd en gerepareerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het terrein van voormalige molen De Adriaan (die nu schitterend is gerestaureerd) gepacht. Pas in 1980 kwam er een einde aan de werfactiviteiten. Het was daarmee de langst productieve scheepswerf van Haarlem.

Nog nagenietend van het verhaal bestel ik er nog maar één. Nóg maar een paar mooie dagen, denk ik.

