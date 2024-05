Zware Kees: oldtimer

Column

Volgens een recent artikel in deze krant, ‘willen steeds meer mensen een oldtimer op het water’. Huh, denk ik direct bij het lezen van die kop. Een oldtimer? Snel tik ik ‘oldtimer’ in op Google, daarna ‘afbeeldingen’. Zie je wel: alléén maar auto’s van soms tientallen jaren terug; géén bootjes of schepen!