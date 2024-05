Aan de reis: zwakke week door feestdagen

Marktinzicht

De brugdag tussen Hemelvaart en het weekend en het naderende Pinkerweekend heeft de droge-ladingvaart geen goed gedaan. Het ladingaanbod was uiterst gering en geen enkele deelmarkt liet goede cijfers noteren. In totaal bedroeg het volume 3,9 miljoen ton, tegen 4,2 miljoen ton in de voorgaande week, een daling van 6,2%. Ook het aantal reizen lag met 4634 ruim 100 stuks lager dan vorige week. Maar in 2023 en 2022 zagen we hetzelfde beeld, dus is er nog geen aanleiding tot zorgen.