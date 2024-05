Opknapboot niet goed? Geld terug

De rechter moest eraan te pas komen om een conflict over een ondeugdelijk pleziervaartuig op te lossen. Een doorgeroeste koelleiding was volgens de rechter een prima reden de verkoop terug te draaien. De benadeelde partij krijgt de aankoopprijs van 2000 euro terug.

Het vaartuig in kwestie werd met de wervende tekst ‘Leuk bootje, opknapper’ te koop aangeboden op Facebook. Na een proefvaart wisselde het voor 2000 euro van eigenaar. Tijdens het overvaren naar de nieuwe ligplaats liep de motortemperatuur op en moest de nieuwe eigenaar regelmatig stoppen. Een zelf uitgevoerde reparatie loste het probleem niet op.

Gebrekkig onderhoud

Nader onderzoek bracht een doorgeroeste koelbuis aan het licht. Schade die het gevolg was van gebrekkig onderhoud. De koper probeerde er met de verkoper uit te komen. Die stelde echter dat de koper akkoord was gegaan met de boot in deze staat. Later bood hij aan de schade te komen herstellen, maar zover kwam het niet.

Dat het om een opknapper ging was wel duidelijk. Maar de doorgeroeste koelleiding was een serieus defect. Reparatie zou 3000 euro kosten. Daar had de koper geen rekening mee gehouden en de rechter was het met haar eens dat dit ook niet van haar kon worden verwacht.

Geld terug

De boot heeft niet de eigenschappen die de koper mocht verwachten, oordeelde de rechter. De verkoper moet de boot komen ophalen en het aankoopbedrag terugstorten. Ook moet hij de verkoper 300 euro aan gemaakte kosten vergoeden, waaronder 170 euro voor de inspectie door de jachtwerf.

