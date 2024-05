Fotoreportage: Megaschip Happy Star van BigLift vaart Rotterdam binnen met tien sleepboten aan boord

Zwaar transport

De Happy Star van de Amsterdamse rederij BigLift is zondagmiddag 19 mei aangekomen in Rotterdam. Het schip trok veel bekijks, op de langtong in Rozenburg stond het vol scheepsspotters. Op het water waren diverse boten met personeel van zowel BigLift, als Damen en Boluda, die beide sleepboten aan boord hebben staan van het schip. De zon scheen uitbundig, wat zorgde voor perfecte plaatjes.