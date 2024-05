Scheepspotters opgelet: zware-ladingschip Happy Star met 10 sleepboten komt zondag naar Rotterdam

Het is een bijzonder plaatje; het 156 meter lange zware-ladingschip Happy Star van BigLift Shipping met een lading van 10 sleepboten voor Damen Shipyards. Zondag 19 mei komt het schip aan in Rotterdam, de beste plek om haar te spotten is waarschijnlijk bij Hoek van Holland. De exacte aankomsttijd is nog niet bekend, maar wordt momenteel rond het middaguur verwacht.

De sleepboten zijn afkomstig van Damen Shipyards Changde in China en Damen Song Cam Shipyard in Vietnam. Ze zijn bestemd voor onder meer Boluda, Fairplay, Multraship en Muller Dordrecht.

De uiteindelijke bestemming van de Happy Star is de Waalhaven. Daar worden de schepen gelost bij RHB Stevedoring & Warehousing. Het schip vertrok met elf sleepboten aan boord, één ervan is al geleverd bij Vigo in Spanje.

De Happy Star van de Amsterdamse rederij BigLift Shipping vervoert sinds 2015 zware ladingen. Aan boord staan twee kranen die in tandem lasten van 1800 ton kunnen tillen. De reis naar Europa van het 18.374 brt metende schip begon in april in Ha Long Bay, Vietnam. Het schip voer eerst naar Kaapstad, Zuid-Afrika, maakte een stop in Spanje en Frankrijk en nadert nu haar eindbestemming.

De exacte aankomsttijd wordt later bekend gemaakt.