Hebo laadt wrak Humadivi in 110-meter Deviatie

Het wrak van de voor de stuw van Borgharen vergane Humadivi, dat vorige week naar de Beatrixhaven in Maastricht was gesleept, is daar uit het water gehaald en in het 110-meterschip Deviatie geladen om te worden afgevoerd. Wat er met het schip gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Volgens onbevestigde berichten zal de Humadivi, die zware schade heeft opgelopen aan het achterschip, worden gesloopt bij Hoeben RDM in Kampen. Het schip raakte 12 oktober in problemen op de Maas en kwam vast te zitten onder de stuw, maakte water en zonk. Er waren verschillende pogingen nodig om het schip onder de stuw vandaan te trekken. Daarna kon het worden leeggepompt om het af te slepen naar de Beatrixhaven. Daar is het afgelopen weekend door bergingsbedrijf Hebo met twee drijvende bokken uit het water getild en in het ruim van de Deviatie gezet.

Slagzij

Doordat de stuw in de Maas door het ongeval bijna een week is blijven openstaan, was het waterpeil van de rivier sterk gedaald. Daardoor viel een aantal nabijgelegen woonboten droog, waaronder het coffeeshopschip Mississippi. Het schip bleef hangen in haar trossen, maakte slagzij en schepte water.

Dit artikel verscheen eerder op Flows.

