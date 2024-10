Royal Huisman bouwt 65 meter lang superjacht Aquarius II

Royal Huisman leverde in 2018 een 56 meter (184 ft) lang zeiljacht op onder de naam Aquarius. Maar de eigenaren wilden na enkele jaren een grotere versie met dito prestaties. Het resultaat is een gelijknamig superjacht van maar liefst 65 meter (212 ft). Dit jacht heeft de werf in Vollenhove inmiddels verlaten om in Amsterdam te worden afgebouwd. Daarna volgt een reeks proefvaarten op zee en de oplevering.

Net als de eerste Aquarius is ook de nieuwste versie volledig naar de wensen van de opdrachtgever gemaakt. Qua vorm en stijl zijn de parallellen tussen beide uitvoeringen groot. Het verschil zit met name in de extra negen meter, waardoor het volume met 45% is toegenomen. Deze toegevoegde kuubs zijn gebruikt om grotere bemanningsaccommodatie te realiseren.

Verder is de Aquarius voorzien van een vierde gastenhut, een fitnessruimte en een nieuw ingerichte eigenaarshut. Volgens Royal Huisman combineert het jacht tijdloze stijl met state-of-the-art technologie en uitstekend vakmanschap.

Tekst gaat verder onder de foto

Innovatie

Het jacht is gebouwd van aluminium en combineert volgens de bouwer zeilen met hoge prestaties met superieur comfort. Zo beschikt de Aquarius over verbeterde geĆÆntegreerde zeilbehandelingssystemen en een inklapbare vinkiel.

Om de tweemaster met een diepgang van 7,60 meter voldoende zeiloppervlak te geven, is de hoofdmast met 67,50 meter vijf meter hoger dan die van de Aquarius I. Voor de wind staat de bemanning 4500 vierkante meter zeil ter beschikking.

Voortstuwing

Als de zeilen zijn ingerold, maakt het jacht gebruik van semi-hybride voortstuwing. Voor energieopwekking en -beheer is de Aquarius uitgerust met hybride technologieƫn van Royal Huisman. De zogeheten peak shaving-techniek zorgt voor optimale energie-efficiƫntie en flexibele energieopwekking.

Tekst gaat verder onder de foto

Twee- of drieling?

De afbouw in Amsterdam luidt de laatste fase in van Project 408, zoals de Aquarius bij Royal Huisman te boek staat. Het zeiljacht van het type Performance Ketch is ontworpen door scheepsarchitect Dykstra Naval Architects, Mark Whiteley Design tekende (voor) het interieurontwerp. De constructie bestaat uit Alustar aluminium met daarop koolstof Rondal-masten en -gieken.