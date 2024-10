Chris Kornet over kansen en hindernissen op Paraguayaanse wateren

Nieuwe markten

Asuncion, de hoofdstad van Paraguay, fungeert steeds vaker als knooppunt voor logistiek en transport in Zuid-Amerika. Eén van de pioniers die de potentie van dit gebied vroegtijdig inzag, is Chris Kornet van Concordia Damen. Zijn bedrijf is in de Europese binnenvaart een gevestigde naam, maar sinds de economische crisis van 2009 verlegt Kornet zijn blik naar nieuwe markten. Terwijl de markt in Europa begon af te nemen, zag hij een gouden kans in Zuid-Amerika.