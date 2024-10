Krant: vrachtschip Ruby met ammoniumnitraat naar Engeland

Het beschadigde vrachtschip Ruby met 20.000 ton ammoniumnitraat mag aanleggen in Engeland, bericht een plaatselijke krant. De Great Yarmouth Mercury schrijft dat de Ruby wordt verwacht in de haven van Great Yarmouth.

Het schip vertrok eerder dit jaar uit Rusland en liep vervolgens schade op tijdens een storm. Het is vervolgens geweigerd in meerdere Europese havens vanwege zorgen over de lading.

Ammoniumnitraat wordt onder meer gebruikt als kunstmest. In de Libanese hoofdstad Beiroet ontplofte in 2020 een pakhuis met de chemische stof, met enorme verwoestingen tot gevolg.

De Ruby kwam uiteindelijk terecht voor de Engelse kust, bij een van de drukste vaarroutes in de wereld. De havendirecteur van Great Yarmouth heeft inmiddels bevestigd dat het schip maandag mag aanleggen.

Volgens de plaatselijke krant kunnen pas reparaties worden uitgevoerd als de lading van boord is. Er worden volgens de haven wel strenge veiligheidsmaatregelen getroffen.

